Гаджиев: «Я за то, чтобы Березуцким дали работать в ЦСКА и дальше»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.

«Я за то, чтобы братьям дали работать и дальше. Каждый тренер с опытом становится сильнее. Руководство же видит то, как Березуцкие общаются с игроками, какая атмосфера в команде, какие методики используются. Специалист должен всегда развиваться и учиться, это бесконечный процесс. Сейчас их менять... Я не считаю, что это правильно. Но тем людям, которые находятся рядом с Березуцкими, должно быть виднее. У них ведь баланс усматривается: один более эмоциональный, а второй спокойный. Думаю, что они смогут вырасти в хороших специалистов», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

ЦСКА после 28 матчей в РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. В четвертьфинале Кубка России армейцы уступили «Спартаку» (0:1).