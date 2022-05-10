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Гаджиев: «Я за то, чтобы Березуцким дали работать в ЦСКА и дальше»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о работе Алексея и Василия Березуцких в ЦСКА.

«Я за то, чтобы братьям дали работать и дальше. Каждый тренер с опытом становится сильнее. Руководство же видит то, как Березуцкие общаются с игроками, какая атмосфера в команде, какие методики используются. Специалист должен всегда развиваться и учиться, это бесконечный процесс. Сейчас их менять... Я не считаю, что это правильно. Но тем людям, которые находятся рядом с Березуцкими, должно быть виднее. У них ведь баланс усматривается: один более эмоциональный, а второй спокойный. Думаю, что они смогут вырасти в хороших специалистов», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

ЦСКА после 28 матчей в РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. В четвертьфинале Кубка России армейцы уступили «Спартаку» (0:1).

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-ne-schitayu-chto-dlya-tsska-budet-pravilno-rasstavatsya-s-berezutskimi
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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