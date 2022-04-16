Алберто: «После каждого гола целую запястье, на нем набито имя моей дочери»

Юри Алберто рассказал о праздновании гола в матче против «Урала»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал о праздновании гола в ворота «Урала» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

— Вы ярко отпраздновали гол. Кому вы посвятили его?

— После каждого забитого мяча я целую запястье, на котором набито имя моей дочери. Я очень скучаю по ней, она в Бразилии.

— Вы уже не первый раз выигрываете приз лучшему игроку матча. Сколько еще раз планируете взять его?

— Это уже третья моя награда: две были в чемпионате, одна в кубке. Вероятно, однажды потребуется шкаф побольше.

В текущем сезоне РПЛ 21-летний бразилец провел за «Зенит» семь матчей и забил четыре гола.