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Сегодня, 19:46

Семак оценил шансы «Зенита» и «Динамо» на чемпионство

Матвей Морозов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Динамо» в Тинькофф РПЛ.

— После сегодняшней ничьи ЦСКА в чемпионской гонке осталось две команды. Насколько «Зенит» и «Динамо» лучше всех остальных команд чемпионата? В чем их преимущество в оставшихся матчах?

— Наше преимущество в том, что все зависит от нашей игры, нашего результата. «Динамо» — наш главный соперник. Не отпускает нас от себя. На определенном этапе хорошо смотрелись армейцы, сейчас чуть сбавили обороты. Сейчас — «Динамо» и «Зенит». Мне кажется, складывается очень интересный весенний отрезок, который держит болельщиков в напряжении.

— «Зенит» третий раз подряд играет после «Динамо». Такая же история будет и в четырех следующих турах. Не считаете ли вы такой календарь странным? Может ли это как-то психологически влиять на команду или это не имеет значения?

— Нет, я в этом ничего странного не вижу. Я не думаю, что в этом у кого-то есть преимущество, потому что последний тур все будут играть в одно время.

— За пять туров до конца ближайший преследователь идет от «Зенита» буквально в одном шаге. В связи с этим есть какое-то дополнительное напряжение?

— Это четвертый год моего пребывания в команде. Только в одном сезоне отрыв был большой, в остальных ситуация складывалась похожим образом. Сейчас будет выявляться команда, которая более достойна стать чемпионом, и мы постараемся ей оказаться.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах. У «Динамо» в активе 52 очка.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Рубин 1
2-й тайм

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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