Семак оценил шансы «Зенита» и «Динамо» на чемпионство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Динамо» в Тинькофф РПЛ.

— После сегодняшней ничьи ЦСКА в чемпионской гонке осталось две команды. Насколько «Зенит» и «Динамо» лучше всех остальных команд чемпионата? В чем их преимущество в оставшихся матчах?

— Наше преимущество в том, что все зависит от нашей игры, нашего результата. «Динамо» — наш главный соперник. Не отпускает нас от себя. На определенном этапе хорошо смотрелись армейцы, сейчас чуть сбавили обороты. Сейчас — «Динамо» и «Зенит». Мне кажется, складывается очень интересный весенний отрезок, который держит болельщиков в напряжении.

— «Зенит» третий раз подряд играет после «Динамо». Такая же история будет и в четырех следующих турах. Не считаете ли вы такой календарь странным? Может ли это как-то психологически влиять на команду или это не имеет значения?

— Нет, я в этом ничего странного не вижу. Я не думаю, что в этом у кого-то есть преимущество, потому что последний тур все будут играть в одно время.

— За пять туров до конца ближайший преследователь идет от «Зенита» буквально в одном шаге. В связи с этим есть какое-то дополнительное напряжение?

— Это четвертый год моего пребывания в команде. Только в одном сезоне отрыв был большой, в остальных ситуация складывалась похожим образом. Сейчас будет выявляться команда, которая более достойна стать чемпионом, и мы постараемся ей оказаться.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 55 очков в 25 матчах. У «Динамо» в активе 52 очка.