Мозес получил травму в матче с «Рубином». Его заменили в перерыве

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил травму в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином».

Футболист получил повреждение в самом конце первого тайма. Он сразу показал, что ему потребуется замена.

Мозес доиграл до свистка на перерыв, но на второй тайм не вышел. Вместо него на поле появился полузащитник Зелимхан Бакаев.

Ранее «Спартак» по ходу встречи из-за травмы потерял полузащитника Наиля Умярова.

Напомним, что следующий матч «Спартак» проведет в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА. Игра пройдет 20 апреля.