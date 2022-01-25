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Дзюба рассказал об игре в защите «Зенита»: «Мне дважды повторять не надо»

Дзюба высказался о своей игре в центре защиты в матче «Зенита» против «Жилины»
Виктория Кравченко

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою игру в товарищеском матче против «Жилины» (5:0). Футболист был заменен на 64-й минуте встречи, однако на 73-й минуте вернулся в игру вместо Данилы Хотулева и занял позицию центрального защитника.

«Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче — дорогого стоит. И атаку начать, [в которой] забили гол, — вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулева что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12-13 в ущелье встали и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул«, — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

О том, как была произведена обратная замена, форвард добавил: «Я уже лед наложил, снял все, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов».

Дзюба стал автором первого гола в ворота «Жилины» на 8-й минуте встречи. «Зенит» проводит зимние сборы в Дубае.

Артем Дзюба
ФК Зенит
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