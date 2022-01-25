Властимил Петржела высказался о переходе Адамова в «Зенит»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход защитника «Урала» Арсена Адамова в питерский клуб.

«Каждый хороший игрок нужен «Зениту». Может, его берут на место Ракицкого. Скорее всего, Арсен начнет свой путь в новом клубе со скамейки запасных. Он новый и молодой игрок. Ему придется ждать свой шанс», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что 22-летний защитник «Урала» подписал контракт с «Зенитом». Президент уральцев Григорий Иванов подтвердил информацию о трансфере.

В текущем сезоне Адамов провел 19 матчей за «Урал» и забил один гол. В октябре 22-летний защитник был вызван в состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022.