Нападающий «Сатурна» Максимчук перешел в «Спартак»

«Спартак» и «Сатурн» договорились о переходе в московский клуб нападающего Артура Максимчука, информирует сайт красно-белых. 20-летний форвард подписал соглашение до мая 2025 года.

В текущем сезоне Максимчук забил за раменчан 9 мячей в 20 матчах ФНЛ-2. Артур — воспитанник казанского «Рубина», ранее он вызывался в юношескую сборную России.

Ранее стало известно, что нападающий Георгий Мелкадзе покинул «Спартак». 24-летний форвард стал игроком «Сочи».