Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев стал игроком «Химок»
13:55
Состав «Химок» пополнил нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев. Он будет выступать за подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21, сообщает сайт команды.
Воробьев — воспитанник футбольной школы сине-бело-голубых и начинал свою профессиональную карьеру в молодежной команде клуба из Санкт-Петербурга. Прошедший сезон форвард провел в «Зените-2», забив 6 голов в 15 встречах. Нападающий ярко провел начало нового сезона — на его счету два гола и результативная передача в трех стартовых матчах.
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/avgust/ilya-vorobyev-novyy-napadayushchiy-khimok/