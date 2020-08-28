Нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев стал игроком «Химок»

Состав «Химок» пополнил нападающий «Зенита-2» Илья Воробьев. Он будет выступать за подмосковный клуб на правах аренды до конца сезона-2020/21, сообщает сайт команды.

Воробьев — воспитанник футбольной школы сине-бело-голубых и начинал свою профессиональную карьеру в молодежной команде клуба из Санкт-Петербурга. Прошедший сезон форвард провел в «Зените-2», забив 6 голов в 15 встречах. Нападающий ярко провел начало нового сезона — на его счету два гола и результативная передача в трех стартовых матчах.