Раков: «Есть ли внутренний запрет на переход в «Спартак» или «Зенит»? Такого у меня нет»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков в комментарии для «СЭ» оценил свой возможный уход из «Локомотива».



«Есть ли внутренний запрет на переход в «Спартак» или «Зенит»? Такого у меня нет. Просто стараюсь хорошо показывать себя там, где я нахожусь», — сказал Раков «СЭ».



В сезоне-2025/26 Раков, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды из «Локомотива», провел 11 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Контракт 21-летнего футболиста с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2027 года.