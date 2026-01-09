Раков — о восстановлении после травмы: «Динамика хорошая, на медосмотр вообще должен был на костылях прийти, но уже без них»
Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков рассказал «СЭ» о своем восстановлении после травмы.
«По динамике все хорошо. На медосмотр вообще должен был на костылях прийти, но уже без них, а значит, все заживает потихоньку. С врачами еще будем смотреть на сборах как внешне будет выглядеть нога и как будет вести себя при нагрузках. На сборы еду вместе с командой, пока буду заниматься индивидуально», — сказал Раков «СЭ».
В сезоне-2025/26 Раков в 11 матчах за «Крылья Советов» забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
В декабре 21-летний футболист перенес операцию из-за травмы ноги. Арендное соглашение с самарцами рассчитано до 30 июня 2026 года.
Новости