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Стефанович — об игре за «Черноморец» против «Спартака»: «Это было прям вау»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о том, как в составе «Черноморца» сыграл против «Спартака» (0:1) в 1/16 финала Кубка России в 2018 году.

— Ты дважды попадал в Кубке на «Спартак», впервые — с «Черноморцем». Сильные впечатления?

— Да. Нам сказали: «Возможно, вы впервые с 2001 года соберете полный стадион». Весь он и забился, солдаут. Билетов не было, перекупы на «Авито» загоняли. Это было прям вау. Целый месяц, ну, несколько недель после жеребьевки я жил в ожидании «Спартака»: «Что же будет, что же будет? Какая установка на игру, что нам скажет тренер? Как нам будет на стадионе, как «Спартак» отреагирует?» У нас еще поле тогда было знаменитое — просто огород. Весь Новороссийск были в предвкушении, прям интересно.

— И что получилось?

— Достаточно боевитая игра. Я бы не сказал, что мы лапки опустили и сдались. Бились, старались, но упустили (0:1).

— А от футбола при такой толпе какие впечатления? Уникальные сейчас.

—Да-да. Ты не на выезд приехал на полный стадион, а в родных стенах собрал этих болельщиков — пусть они и пришли посмотреть на «Спартак». Но блин, это последний раз было в Новороссийские на «Валенсии». Вы, простые пацаны, своим трудом привезли сюда «Спартак». Для меня тогда это было до мурашек.

26-летний форвард перебрался в «Торпедо» в феврале этого года из «Волгаря». Он провел 3 матча в РПЛ, отметившись одним голом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-26-eto-bylo-pryam-vau-do-murashek-forvard-torpedo-stefanovich-vspomnil-igru-protiv-spartaka-za-chernomorets
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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