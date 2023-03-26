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Форвард «Торпедо» Стефанович — о дебюте в РПЛ: «Ничего в моей футбольной жизни не может с этим сравниться»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился эмоциями от дебюта в РПЛ.

26-летний форвард вышел в стартовом составе черно-белых в матче против «Краснодара» (2:2) в 18-м туре РПЛ и отметился голом.

«Где-то к середине первого тайма начал понимать нюансы РПЛ — они действительно есть. А вот что сразу было новым, так это эмоции. Такой классный стадион, достаточно большое по моим меркам число болельщиков, замечательная атмосфера!

В моей футбольной жизни пока ничего не может сравниться с выходом на поле в Краснодаре. Особенно здорово, что многие близкие наблюдали за мною с трибуны и разделили эмоции", — цитирует Стефановича Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-26-nichego-ne-mozhet-sravnitsya-forvard-torpedo-stefanovich-o-debyute-v-rpl-v-pervoyzhe-igre-on-zabil-krasnodaru
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
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