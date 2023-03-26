Форвард «Торпедо» Стефанович — о дебюте в РПЛ: «Ничего в моей футбольной жизни не может с этим сравниться»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович поделился эмоциями от дебюта в РПЛ.

26-летний форвард вышел в стартовом составе черно-белых в матче против «Краснодара» (2:2) в 18-м туре РПЛ и отметился голом.

«Где-то к середине первого тайма начал понимать нюансы РПЛ — они действительно есть. А вот что сразу было новым, так это эмоции. Такой классный стадион, достаточно большое по моим меркам число болельщиков, замечательная атмосфера!

В моей футбольной жизни пока ничего не может сравниться с выходом на поле в Краснодаре. Особенно здорово, что многие близкие наблюдали за мною с трибуны и разделили эмоции", — цитирует Стефановича Sport24.