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Сегодня, 20:01

Агент Голенкова опроверг информацию о возможном переходе форварда из «Ростова» в «Крылья Советов»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, отреагировал на появившуюся в СМИ новость о том, что игрок может вернуться в «Крылья Советов» летом в случае ухода из команды Владимира Писарского.

«Под этими новостями нет вообще никакой почвы. Егор — игрок «Ростова», сейчас он стал получать больше игрового времени и не рассматривает никакие другие предложения, включая Самару. Клуб со своей стороны тоже не горит желанием расставаться с Егором», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

На счету Голенкова пять мячей и одна результативная передача в 29 матчах за «Ростов» во всех турнирах в сезоне-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-golenkova-oproverg-informaciyu-o-vozmozhnom-perekhode-forvarda-iz-rostova-v-krylya-sovetov-238429/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
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 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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