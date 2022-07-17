Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).

«Чувствовалась нервозность в наших действиях в первом тайме. Много кто опыт выступления в РПЛ, но даже мы с Сашей Рязанцевым давно в ней не выступали. Подзабыли, приходится вспоминать. Второй тайм показал, что ничего страшного нет, что мы можем дать бой любому сопернику в этой лиге. И я надеюсь, что в следующих турах мы начнем набирать очки», — приводит слова Лебеденко пресс-служба «Торпедо».

В следующем туре «Торпедо» 24 июля в гостях сыграет против московского «Динамо». «Сочи» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.