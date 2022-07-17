Нобоа: «Кого бы взял в команду? Кокорин. Наверное, взял бы его»

Нобоа заявил, что взял бы Кокорина в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнение о том, кого бы взял в команду.

— Возможно, скоро освободиться другой игрок — Кокорин. Он тоже может перейти, например, в «Сочи». Если нужно выбрать между Дзюбой и Кокорином. Кого бы ты взял в команду?

— Трудно сказать. Два разных футболиста. Я играл и с Кокорином, и с Дзюбой. Может быть, Кокорин. Наверное, взял бы его.

— Дзюба старый уже.

— Не важно. Я тоже старый, но играю.

— Дзюба не звонил мне по поводу «Сочи». Не знаю, какая у него ситуация. В «Сочи» все отлично — отличная команда, погода, красивый город. Он бы помог нам, у нас пока нет нападающего. Мелкадзе тоже сильный, он по-другому играет.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В прошлом сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.