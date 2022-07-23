Источник: Нападающий «Спартака» Роша не может найти себе новый клуб из-за высоких требований по зарплате

Нападающий «Спартака» Педро Роша не может найти себе клуб в Бразилии из-за высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в составе красно-белых она составляет 1,8 миллиона евро за сезон.

Сам 27-летний бразилец рассчитывал получать в новом клубе минимум 800 тысяч, но получает предложения не более 600 тысяч.

В данный момент Роша выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Роши со «Спартаком» действует до июня 2023 года