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Сегодня, 17:47

Источник: Нападающий «Спартака» Роша не может найти себе новый клуб из-за высоких требований по зарплате

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Педро Роша не может найти себе клуб в Бразилии из-за высоких требований по зарплате, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в составе красно-белых она составляет 1,8 миллиона евро за сезон.

Сам 27-летний бразилец рассчитывал получать в новом клубе минимум 800 тысяч, но получает предложения не более 600 тысяч.

В данный момент Роша выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды, которая действует до конца июля.

Он провел за «Атлетико» 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Роши со «Спартаком» действует до июня 2023 года

Источник: https://metaratings.ru/news/rosha-ne-mozhet-prodolzhit-kareru-v-brazilii-iz-za-vysokoy-zarplaty-v-spartake-1318257/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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ТБ 2.5

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ИТБ1 (1.5)

15%

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ТБ 2.5

21%

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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Педро Роша
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ФК Атлетико Паранаэнсе
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