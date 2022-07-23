ЦСКА — «Сочи»: видеообзор матча 2-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл «Сочи» на своем поле в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

В составе армейцев дублем отличился Хесус Медина, еще один гол — на счету Хорхе Карраскаля.

ЦСКА одержал вторую победу подряд и возглавил турнирную таблицу РПЛ с 6 очками в 2 матчах. «Сочи» с 3 очками в 2 встречах идет на четвертой строчке.

В 3-м туре РПЛ сочинцы сыграют дома против «Ахмата» (30 июля, 20.00 мск), а армейцы проведут матч против «Нижнего Новгорода» на выезде (31 июля, 15.00 мск).