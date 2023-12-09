Промес — о матче с «Крыльями»: «Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре РПЛ.

«Было реально холодно. Но надо отметить, что поле в порядке. Против «Балтики» в КАлининграде было хуже. А мороз действительно сильный. Мой гол? Отличный пас от Криса. Я нашел возможность отправить мяч между ногами соперника. Классный гол получился. Это важные три очка, мы продолжаем бороться за высокие места.

Классно, что даже в такую погоду люди пришли нас поддержать. Увидимся в следующем году. Первый же мачт будет очень интересным», — сказал Промес пресс-службе клуба.

«Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. 2 марта 2024 года красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.