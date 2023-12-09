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Баранник: «Вендел уже наученный опытом, не должен повторить летнюю ошибку. У него контракт с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил вероятность того, что форвард сине-бело-голубых Вендел после зимнего отпуска не вернется в расположение петербургской команды.

«Есть ли риск, что Вендел не вернется в «Зенит» после отпуска? Есть риск потерять любого игрока, не только Вендела. Все зависит от взаимоотношений игрока и клуба. Пока он выходит на поле. Возможно, ему нравится играть в снежную погоду, и это его взбодрит. Но если говорить серьезно, то у него есть контракт. Вендел уже наученный опытом, не должен повторить летнюю ошибку. Если и будет более длительное отсутствие, думаю, он согласует с клубом», — цитирует Баранника Legalbet.

Вендел пропустил летние предсезонные сборы «Зенита». В СМИ тогда появилась информация, что футболист планировал покинуть сине-бело-голубых.

В текущем сезоне бразилец провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027-го.

Источник: https://legalbet.ru/news/barannik-vendel-uzhe-nauchennij-opitom-ne-dolzhen/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Баранник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

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