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Сегодня, 17:10

Защитник «Урала» Итало — об игре в морозную погоду: «Согреваться водкой? Я не пью!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский защитник «Урала» Итало после поражения от «Локомотива» (0:2) в 18-м туре РПЛ поделился впечатлениями от игры в морозную погоду.

«Первый раз играл при таких морозах, и мне было очень непривычно. Такие условия меня сильно отвлекали, было тяжело дышать и контролировать свои ноги. Очень тяжело! Я спокойно привыкаю к этим морозам. На Урале у нас еще холоднее, поэтому потихоньку привыкаю в русским морозам. Согреваться водкой? Нет, я не пью, ха-ха! Какая водка? Сейчас в Екатеринбурге мы тренируемся в более сложных условиях, поэтому надо привыкать к такому холоду», — приводит слова Итало Sport24.

«Урал» с 19 очками занимает 12-е месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

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Оренбург

 14 1 4
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