Защитник «Урала» Итало — об игре в морозную погоду: «Согреваться водкой? Я не пью!»

Бразильский защитник «Урала» Итало после поражения от «Локомотива» (0:2) в 18-м туре РПЛ поделился впечатлениями от игры в морозную погоду.

«Первый раз играл при таких морозах, и мне было очень непривычно. Такие условия меня сильно отвлекали, было тяжело дышать и контролировать свои ноги. Очень тяжело! Я спокойно привыкаю к этим морозам. На Урале у нас еще холоднее, поэтому потихоньку привыкаю в русским морозам. Согреваться водкой? Нет, я не пью, ха-ха! Какая водка? Сейчас в Екатеринбурге мы тренируемся в более сложных условиях, поэтому надо привыкать к такому холоду», — приводит слова Итало Sport24.

«Урал» с 19 очками занимает 12-е месте в турнирной таблице РПЛ.