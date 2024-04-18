Алдонин: «Ближайшие 1-2 матча «Ахмата» будут определяющими для Адиева»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о главном тренере «Ахмата» Магомеде Адиеве.
«Ближайшие 1-2 матча будут определяющими как для Адиева, так и для «Ахмата». Времени нет, чтобы исправлять, необходимо набирать очки здесь и сейчас», — приводит слова Алдонина Legalbet.kz.
46-летний Адиев возглавил клуб 5 апреля. Под его руководством грозненцы провели 2 матча и потерпели 2 поражения. «Ахмат» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 23 играх.
Источник: Legalbet.kz
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|
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|23
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|5
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|20
|
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|23
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|21-36
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
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|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
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|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
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|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
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Сочи – Урал
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|П
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|
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Динамо
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