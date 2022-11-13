Мелкадзе — о Сычевом: «Если бы его удаляли, когда он делал предложение, он, может быть, забивал бы меньше»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

— Результативность Сычевого зависть точно не вызывает. Если бы его удаляли, когда он делал предложение, он бы пропустил игры и, может быть, забивал бы меньше. Это тоже факт.

— Вы бы могли решиться на такой жест?

— Да, конечно. Но если бы у меня была желтая, я бы точно не решился.

Мелкадзе в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Сочи» 14 матчей в РПЛ, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Сычевой в сезоне-2022/23 чемпионата России забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ.