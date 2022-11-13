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13 ноября, 19:09

Мелкадзе — о Сычевом: «Если бы его удаляли, когда он делал предложение, он, может быть, забивал бы меньше»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

— Результативность Сычевого зависть точно не вызывает. Если бы его удаляли, когда он делал предложение, он бы пропустил игры и, может быть, забивал бы меньше. Это тоже факт.

— Вы бы могли решиться на такой жест?

— Да, конечно. Но если бы у меня была желтая, я бы точно не решился.

Мелкадзе в текущем сезоне РПЛ сыграл за «Сочи» 14 матчей в РПЛ, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Сычевой в сезоне-2022/23 чемпионата России забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в списке лучших бомбардиров РПЛ.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Георгий Мелкадзе
ФК Оренбург
ФК Сочи
Владимир Сычевой
8
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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10 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 5 : 1
13.11 16:30
Химки – Сочи
 0 : 2
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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