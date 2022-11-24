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Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Кристиан Бассогог.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Камеруна и «Шанхай Шеньхуа» Кристиан Бассогог рассказал о сорвавшемся переходе в «Локомотив» и допустил, что еще может поиграть в России.

— В российских СМИ часто писали, что московский «Локомотив» хотел купить вас несколько лет назад. Что-то знаете об этом?

— Нет. Мой агент со мной не говорил по этому поводу, но, думаю, эти новости были правдивы. Потому что я тоже хотел туда перейти, но агент решил по-другому. Сейчас я играю в Китае, и я там счастлив.

— Но вы слышали о российских клубах, знаете что-то о России?

— Да.

— Вы готовы туда поехать?

— Когда придет момент, да.

— А сейчас?

— Сейчас я сфокусирован на чемпионате мира и не думаю и клубе.

В феврале 2020 года бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, что клуб был близок к покупке Бассогога.

27-летний камерунец выступает за «Шанхай Шеньхуа» с февраля 2021 года, на его счету 9 голов и 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Кристиан Бассогог
РПЛ
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Сборная Камеруна по футболу
ФК Локомотив (Москва)
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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