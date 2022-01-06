Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не будет наказывать Игнатьева

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал новость о том, что нападающий казанцев Иван Игнатьев был замечен в нетрезвом состоянии во время празднования своего дня рождения в ночном клубе Красноярска.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — сказал Сайманов «СЭ».

Игнатьев выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне он провел девять матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

Ранее появилась информация, что «Рубин» может отдать футболиста в аренду.