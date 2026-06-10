Игдисамов о назначении главным тренером ЦСКА: «Уважаю клуб и не имел права вести переговоры за спиной»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не вел переговоры с «Акроном» за спиной руководства армейского клуба.

Специалист работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Сезон-2025/26 он завершал в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев, а 1 июня клуб объявил о назначении Игдисамова главным тренером команды.

«Я с уважением к клубу и руководству. Сделал все, что от меня зависит. У нас с Романом Юрьевичем [Бабаевым] доверительные отношения. Я не имел права вести переговоры за спиной. Он был в курсе, что разговор был, и я жду решения ЦСКА», — цитирует Игдисамова «Вечерняя Казань».

По словам специалиста, условия личного контракта с московским клубом он не обсуждал и не ожидал соглашение по схеме «2+2».

«Ни сроки, ни зарплату — ничего. Я знал, что если меня назначают, то руководство меня не обидит. Для меня главное — реализовать этот шанс», — добавил Игдисамов.

На мнение, что ему рано становиться главным тренером, Игдисамов ответил: «Я 19 лет практикующий главный тренер. Никогда до этого никому не помогал. Главный тренер и помощник — это две абсолютно разные профессии. Когда я работал помощником Фабио [Челестини], то выкладывался на 100 процентов. Но ты помогаешь реализовывать чужие идеи, а я всегда реализовывал свои. Когда сомневался в чем-то — всегда говорил об этом Фабио. По переходным фазам, по составу».

Также специалист рассказал о задачах на следующий сезон.

«Все прекрасно понимают. Мы будем бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и остальными», — отметил он.

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини.

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