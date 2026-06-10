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Игдисамов о назначении главным тренером ЦСКА: «Уважаю клуб и не имел права вести переговоры за спиной»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не вел переговоры с «Акроном» за спиной руководства армейского клуба.

Специалист работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Сезон-2025/26 он завершал в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев, а 1 июня клуб объявил о назначении Игдисамова главным тренером команды.

«Я с уважением к клубу и руководству. Сделал все, что от меня зависит. У нас с Романом Юрьевичем [Бабаевым] доверительные отношения. Я не имел права вести переговоры за спиной. Он был в курсе, что разговор был, и я жду решения ЦСКА», — цитирует Игдисамова «Вечерняя Казань».

По словам специалиста, условия личного контракта с московским клубом он не обсуждал и не ожидал соглашение по схеме «2+2».

«Ни сроки, ни зарплату — ничего. Я знал, что если меня назначают, то руководство меня не обидит. Для меня главное — реализовать этот шанс», — добавил Игдисамов.

На мнение, что ему рано становиться главным тренером, Игдисамов ответил: «Я 19 лет практикующий главный тренер. Никогда до этого никому не помогал. Главный тренер и помощник — это две абсолютно разные профессии. Когда я работал помощником Фабио [Челестини], то выкладывался на 100 процентов. Но ты помогаешь реализовывать чужие идеи, а я всегда реализовывал свои. Когда сомневался в чем-то — всегда говорил об этом Фабио. По переходным фазам, по составу».

Также специалист рассказал о задачах на следующий сезон.

«Все прекрасно понимают. Мы будем бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и остальными», — отметил он.

В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини.

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Источник: Вечерняя Казань
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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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