Игдисамов о назначении главным тренером ЦСКА: «Уважаю клуб и не имел права вести переговоры за спиной»
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что не вел переговоры с «Акроном» за спиной руководства армейского клуба.
Специалист работает в структуре ЦСКА с 2019 года. Сезон-2025/26 он завершал в роли исполняющего обязанности главного тренера армейцев, а 1 июня клуб объявил о назначении Игдисамова главным тренером команды.
«Я с уважением к клубу и руководству. Сделал все, что от меня зависит. У нас с Романом Юрьевичем [Бабаевым] доверительные отношения. Я не имел права вести переговоры за спиной. Он был в курсе, что разговор был, и я жду решения ЦСКА», — цитирует Игдисамова «Вечерняя Казань».
По словам специалиста, условия личного контракта с московским клубом он не обсуждал и не ожидал соглашение по схеме «2+2».
«Ни сроки, ни зарплату — ничего. Я знал, что если меня назначают, то руководство меня не обидит. Для меня главное — реализовать этот шанс», — добавил Игдисамов.
На мнение, что ему рано становиться главным тренером, Игдисамов ответил: «Я 19 лет практикующий главный тренер. Никогда до этого никому не помогал. Главный тренер и помощник — это две абсолютно разные профессии. Когда я работал помощником Фабио [Челестини], то выкладывался на 100 процентов. Но ты помогаешь реализовывать чужие идеи, а я всегда реализовывал свои. Когда сомневался в чем-то — всегда говорил об этом Фабио. По переходным фазам, по составу».
Также специалист рассказал о задачах на следующий сезон.
«Все прекрасно понимают. Мы будем бороться с «Зенитом», «Краснодаром» и остальными», — отметил он.
В сезоне-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице РПЛ. По ходу сезона пост главного тренера покинул швейцарец Фабио Челестини.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5