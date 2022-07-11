Изидор: «Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода»
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о французских стереотипах о России.
— Возвращаясь к истории с твоим переходом. Что ты знал о России до переезда сюда?
— Страна, где холодно. А Москва — огромный город. Не так много, если честно. Для меня, на самом деле, это даже стало мотивацией. Я переезжал в другую страну, в другую культуру, о которой совсем ничего не знал. Это такая интрига — ты открываешь для себя что-то новое. Пока у меня все хорошо складывается на поле и за его пределами. Я здесь счастлив.
— Что тебя больше всего удивило в России?
— Очень много пробок, тяжелый трафик. Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода. Но я приехал сюда — и все нормально, ничего такого нет. Во моей стране думают, что люди из России никогда не улыбаются. Якобы они такие суровые. Это неправда. Люди очень приветливые и добродушные. Реальность оказалась намного лучше. В России я счастлив. У меня здесь лучший друг — Бека-Бека. Москва — прекрасный город. Мне максимально комфортно здесь. Единственное, жаль, что редко вижу семью...
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -