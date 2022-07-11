Изидор: «Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о французских стереотипах о России.

— Возвращаясь к истории с твоим переходом. Что ты знал о России до переезда сюда?

— Страна, где холодно. А Москва — огромный город. Не так много, если честно. Для меня, на самом деле, это даже стало мотивацией. Я переезжал в другую страну, в другую культуру, о которой совсем ничего не знал. Это такая интрига — ты открываешь для себя что-то новое. Пока у меня все хорошо складывается на поле и за его пределами. Я здесь счастлив.

— Что тебя больше всего удивило в России?

— Очень много пробок, тяжелый трафик. Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода. Но я приехал сюда — и все нормально, ничего такого нет. Во моей стране думают, что люди из России никогда не улыбаются. Якобы они такие суровые. Это неправда. Люди очень приветливые и добродушные. Реальность оказалась намного лучше. В России я счастлив. У меня здесь лучший друг — Бека-Бека. Москва — прекрасный город. Мне максимально комфортно здесь. Единственное, жаль, что редко вижу семью...