Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Изидор: «Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода»

Футболист «Локомотива» Изидор рассказал о французских стереотипах о России
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о французских стереотипах о России.

— Возвращаясь к истории с твоим переходом. Что ты знал о России до переезда сюда?

— Страна, где холодно. А Москва — огромный город. Не так много, если честно. Для меня, на самом деле, это даже стало мотивацией. Я переезжал в другую страну, в другую культуру, о которой совсем ничего не знал. Это такая интрига — ты открываешь для себя что-то новое. Пока у меня все хорошо складывается на поле и за его пределами. Я здесь счастлив.

— Что тебя больше всего удивило в России?

— Очень много пробок, тяжелый трафик. Во Франции думают, что в России невозможно выйти на улицу из-за холода. Но я приехал сюда — и все нормально, ничего такого нет. Во моей стране думают, что люди из России никогда не улыбаются. Якобы они такие суровые. Это неправда. Люди очень приветливые и добродушные. Реальность оказалась намного лучше. В России я счастлив. У меня здесь лучший друг — Бека-Бека. Москва — прекрасный город. Мне максимально комфортно здесь. Единственное, жаль, что редко вижу семью...

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Хохлов о назначении Фомина капитаном: «В какой-то степени для Шунина это может быть обидно»
Изидор заявил, что не испытывает давления со стороны из-за решения остаться в России
Наумов назвал игру «Спартака» хаосом в матче за Суперкубок России
Баринов: «Федотов — хороший тренер, но для определенного уровня. Выйти на уровень выше ему будет сложно»
Экс-президент «Локомотива» о словах Изидора про чемпионство: «Сбросить сегодня «Зенит» нереально»
Изидор назвал цели «Локомотива» на следующий сезон: «Надо брать трофей!»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Изидор заявил, что не испытывает давления со стороны из-за решения остаться в России
Изидор назвал цели «Локомотива» на следующий сезон: «Надо брать трофей!»
Изидор: «Даже мысли не было покинуть «Локомотив»! Я обязан этому клубу»
Изидор заявил, что разочарован решением ФИФА об отстранении команд из России от международных матчей
Заседание КДК РФС по Суперкубку пройдет в заочном формате
Агент Кравцова сообщил, что «Зенит» приостановил переговоры с «Сочи» по полузащитнику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов: «Федотов — хороший тренер, но для определенного уровня. Выйти на уровень выше ему будет сложно»

Изидор заявил, что не испытывает давления со стороны из-за решения остаться в России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости