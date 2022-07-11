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Баринов: «Федотов — хороший тренер, но для определенного уровня. Выйти на уровень выше ему будет сложно»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

«Жалею, что братьев убрали из ЦСКА не потому, что плохо отношусь к Федотову, а просто из них могло что-то вырасти. Федотов — хороший тренер, но для определенного уровня. Дай бог, чтобы я ошибся. Есть тренеры, которые хорошо смотрятся в смокинге. Вот эти ребята не для смокинга. Мне кажется, костюмчик и Федотову будет не по плечу, хотя он симпатизирует мне. Выйти на уровень выше ему будет сложно. Статус разный у ЦСКА и «Сочи». Но для Федотова армейский клуб — шаг вперед», — сказал Баринов «СЭ».

Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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