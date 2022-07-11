Баринов: «Федотов — хороший тренер, но для определенного уровня. Выйти на уровень выше ему будет сложно»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.
«Жалею, что братьев убрали из ЦСКА не потому, что плохо отношусь к Федотову, а просто из них могло что-то вырасти. Федотов — хороший тренер, но для определенного уровня. Дай бог, чтобы я ошибся. Есть тренеры, которые хорошо смотрятся в смокинге. Вот эти ребята не для смокинга. Мне кажется, костюмчик и Федотову будет не по плечу, хотя он симпатизирует мне. Выйти на уровень выше ему будет сложно. Статус разный у ЦСКА и «Сочи». Но для Федотова армейский клуб — шаг вперед», — сказал Баринов «СЭ».
Владимир Федотов возглавил ЦСКА 15 июня. До этого 55-летний россиянин 2,5 года работал в «Сочи».
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11
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12
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|0
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|0
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13
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
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|20:00
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