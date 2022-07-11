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Изидор заявил, что не испытывает давления со стороны из-за решения остаться в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о давлении со стороны из-за решения продолжить карьеру в России.

— Не думал перевезти семью в Россию?

— Время от времени они будут приезжать сюда. Отчим уже приезжал в Россию, был рядом со мной. Надеюсь, что у родных получится приехать еще.

— Как твоя семья относится к тому, что остаешься в России? Нет какого-то давления, с которым столкнулось много иностранных игроков?

— Вообще никакого давления. Моя семья знает, что для меня самое главное — это футбол. Никаких проблем.

Вильсон Изидор. «Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала! Мы их не боимся». Интервью Вильсона Изидора из «Локо»

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
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