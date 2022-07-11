Изидор заявил, что не испытывает давления со стороны из-за решения остаться в России

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в интервью «СЭ» ответил на вопрос о давлении со стороны из-за решения продолжить карьеру в России.

— Не думал перевезти семью в Россию?

— Время от времени они будут приезжать сюда. Отчим уже приезжал в Россию, был рядом со мной. Надеюсь, что у родных получится приехать еще.

— Как твоя семья относится к тому, что остаешься в России? Нет какого-то давления, с которым столкнулось много иностранных игроков?

— Вообще никакого давления. Моя семья знает, что для меня самое главное — это футбол. Никаких проблем.