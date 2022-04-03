Изидор: «Мне удалось забить четыре мяча в четырех матчах, но на этом я не остановлюсь»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, что в первом тайме метеоусловия осложнили нам задачу, было много снега, — приводит слова Изидора официальный сайт московского клуба. — Мы не могли показывать свою игру, особенно это касается игры в короткий пас. Во втором тайме качество газона было намного лучше и мы уже более-менее могли играть в свой футбол. Думаю, поэтому мы и победили. Мы не могли противодействовать «Спартаку» в первом тайме так, как бы нам этого хотелось, а во втором нам это удалось».

Также нападающий рассказал о мяче, забитом в прошедшей встрече.

«Я забил мяч в конце матча. При такой игре я воспринимаю свой гол как большой бонус — это очень приятно. Бека Бека отдал мне пас в одно касание. И я оказался в той позиции, на которой я отрабатываю удары во время и после каждой тренировки. Ничего необычного — я просто сделал свою работу. Нанес крученый удар под дальнюю штангу. Я очень рад и счастлив, что забил, потому что это награда за мою работу» , — сказал он.

21-летний француз прокомментировал свою голевую серию в РПЛ.

«Мне удалось забить четыре мяча в четырех матчах, но на этом я не остановлюсь. Это результат тяжелой работы. Всю неделю на тренировках было непросто, но я хорошо тренировался. Эти голы сегодня — это награда за старания, за труды, за хорошую подготовку. Но это и не конечная цель. У меня очень высокая планка, большие планы — хочу забивать еще больше», — подытожил Изидор.

После 23 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 27 баллами располагается на 10-й позиции.