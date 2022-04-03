Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:45

Изидор: «Мне удалось забить четыре мяча в четырех матчах, но на этом я не остановлюсь»

Нападающий «Локомотива» Изидор прокомментировал свою голевую серию в РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, что в первом тайме метеоусловия осложнили нам задачу, было много снега, — приводит слова Изидора официальный сайт московского клуба. — Мы не могли показывать свою игру, особенно это касается игры в короткий пас. Во втором тайме качество газона было намного лучше и мы уже более-менее могли играть в свой футбол. Думаю, поэтому мы и победили. Мы не могли противодействовать «Спартаку» в первом тайме так, как бы нам этого хотелось, а во втором нам это удалось».

Также нападающий рассказал о мяче, забитом в прошедшей встрече.

«Я забил мяч в конце матча. При такой игре я воспринимаю свой гол как большой бонус — это очень приятно. Бека Бека отдал мне пас в одно касание. И я оказался в той позиции, на которой я отрабатываю удары во время и после каждой тренировки. Ничего необычного — я просто сделал свою работу. Нанес крученый удар под дальнюю штангу. Я очень рад и счастлив, что забил, потому что это награда за мою работу», — сказал он.

21-летний француз прокомментировал свою голевую серию в РПЛ.

«Мне удалось забить четыре мяча в четырех матчах, но на этом я не остановлюсь. Это результат тяжелой работы. Всю неделю на тренировках было непросто, но я хорошо тренировался. Эти голы сегодня — это награда за старания, за труды, за хорошую подготовку. Но это и не конечная цель. У меня очень высокая планка, большие планы — хочу забивать еще больше», — подытожил Изидор.

После 23 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 27 баллами располагается на 10-й позиции.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25903

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Динамо 1
Перерыв

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вильсон Изидор
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брокколи — самый полезный продукт для похудения. Правда или миф?
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Игорь Ледяхов: «У Едвая очень много ляпов»
Полузащитник Хван Ин Бом приостановил действие контракта с «Рубином»
Агент рассказал, когда Баринов вернется на поле
«Краснодар» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти в конце первого тайма и открыл счет
Игорь Ледяхов: «Бека-Бека не заслуживал удаления»
«Ваноли правильно сказал — обе команды были в равных условиях». Ловчев — о матче «Локомотив» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ваноли правильно сказал — обе команды были в равных условиях». Ловчев — о матче «Локомотив» — «Спартак»

Агент Банатин: «Бариновым интересовались не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 0
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости