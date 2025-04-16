Мостовой считает возможным возвращение Дзюбы в «Спартак» этим летом

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в «Спартак».

«Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного. Его и в «Зенит» можно тогда. Там есть 6 нападающих, возьмут еще одного», — сказал Мостовой «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2025 года.