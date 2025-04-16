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16 апреля, 14:12

Мостовой считает возможным возвращение Дзюбы в «Спартак» этим летом

Александр Абустин
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в «Спартак».

«Скорее всего, не удивлюсь этому. В принципе, такое возможно, почему нет? В этом нет ничего удивительного. Его и в «Зенит» можно тогда. Там есть 6 нападающих, возьмут еще одного», — сказал Мостовой «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 18 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Александр Мостовой
Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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 - : -
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 - : -
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