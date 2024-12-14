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Нападающий «Локомотива» Сулейманов: «Мы еще наберем форму и дадим жару»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, чего команде не хватило для победы в матче 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Реализации чуть не хватило, были моменты, подходы, много борьбы верховой и внизу. У них как таковых атак не было, как и у нас», — цитирует Сулейманова Metaratings.ru.

Также футболист ответил на вопрос о том, с чем связан спад «Локомотива» в последних играх.

«Я не считаю, что это спад. Просто у каждой команды бывает такое — не идет и все. Ничего страшного, хорошо, что сейчас, а не в конце сезона. Мы еще наберем форму и дадим жару», — добавил он.

После 18 туров железнодорожники с 35 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Тимур Сулейманов
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Краснодар – Кр. Советов
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Ахмат – Рубин
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Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
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