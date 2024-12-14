Жуков: «Барко и Угальде прекрасно играют — это заслуга Станковича»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» отметил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Барко и Угальде прекрасно играют. Но не только они, вся команда здорово смотрелась в последних матчах. Сыгрались, набрали форму, почувствовали уверенность в себе. Угальде забивать начал, почувствовал это. Заслуга Станковича», — сказал Жуков «СЭ».

На счету Манфреда Угальде 15 голов в сезоне в РПЛ, у Эсекьеля Барко — 8.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.