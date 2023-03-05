Форвард «Локомотива» Игнатьев: «Дзюба — лучший бомбардир нашей страны»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев поделился мнением о своем одноклубнике — форварде Артеме Дзюбе. В матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1) Дзюба сделал хет-трик.

— Как вам матч?

— Победа — это самое главное, — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева. — Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая.

— Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?

— Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это лучший бомбардир нашей страны.

— Тяжело с ним играть?

— Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него дебютными за команду.