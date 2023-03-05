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Рауль Рианчо назвал Дзюбу одним из лучших нападающих РПЛ

Алина Савинова
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Испанский тренер Рауль Рианчо отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

«Когда Дзюба в форме, он очень интересный игрок. Вчера Артем провел выдающийся матч. Это один из лучших нападающих РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

11 марта московская команда сыграет на выезде с «Ахматом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-dzyuba-odin-iz-luchshih-napadayushhih-rpl/
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
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 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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