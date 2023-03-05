Рауль Рианчо назвал Дзюбу одним из лучших нападающих РПЛ

Испанский тренер Рауль Рианчо отреагировал на хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в матче 18-го тура РПЛ (3:1).

«Когда Дзюба в форме, он очень интересный игрок. Вчера Артем провел выдающийся матч. Это один из лучших нападающих РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.

11 марта московская команда сыграет на выезде с «Ахматом».