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Билялетдинов — о возможном переходе Бека-Бека в «Ниццу»: «У «Локомотива» есть кем заменить француза»

Билялетдинов считает, что в «Локомотиве» найдется замена Бека-Бека
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает правильным решение «Локомотива» продать полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Надо отдавать Бека-Бека с закрытыми глазами. Главное, чтобы только фальшивые деньги не подсунули (смеется). Отпускать и не сомневаться. Такой финансовый проект — это очень неплохо в нашей реальности. Не думаю, что Алексис был таким уж незаменимым в команде. Добротный, молодой, но у «Локомотива» есть кем заменить француза. Повторюсь, возможность заработать — это несомненная удача. Сейчас же модно приостановить действие договора и спешно покинуть Россию», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

В среду, 27 июля, «СЭ» сообщал, что Бека-Бека перейдет в «Ниццу» за 15 миллионов евро.

21-летний французский полузащитник перешел в «Локомотив» из «Кана» в августе 2021 года. На его счету четыре результативных передачи в 28 матчах за московский клуб. Вчера сообщалось, что игрок улетел во Францию, для того чтобы продолжить карьеру в «Ницце».

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-15-millionov-nado-otdavat-beka-beka-s-zakryityimi-glazami
Ринат Билялетдинов
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