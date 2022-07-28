Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:52

В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняеву назначено консервативное лечение без операции

Читать «СЭ» в
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит около полутора месяцев после повреждения, полученного на тренировке самарцев 20 июля. Об этом сообщает официальный сайт клуба 28 июля.

17-летнему российскому футболисту назначено консервативное лечение без операции.

«Сергей прошел дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель. Спортивный этап реабилитации игрок будет Пиняеву назначено консервативное лечение проходить в расположении «Крыльев Советов», — приводит слова начальника медицинского штаба «Крыльев» Кюри Чачаева пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что 20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.

Источник: https://pfcks.ru/news/2022/07/28/novosti_1191.html
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Нападающий «Крыльев Советов» Пиняев продолжит восстановление в Москве
РПЛ, таблица переходов: ЦСКА подписал двух новичков, Бека-Бека едет во Францию
ЦСКА объявил двух новичков из четырех. Кого еще ждем?
Билялетдинов — о возможном переходе Бека-Бека в «Ниццу»: «У «Локомотива» есть кем заменить француза»
ЦСКА объявил о подписании полузащитника Зделара: «Братья, я горжусь быть здесь»
Гулиев рассказал, как воспринял приход Тедеско на пост главного тренера «Спартака» в 2019 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Крыльев Советов» Пиняев продолжит восстановление в Москве
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости