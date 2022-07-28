В «Крыльях Советов» сообщили, что Пиняеву назначено консервативное лечение без операции

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев пропустит около полутора месяцев после повреждения, полученного на тренировке самарцев 20 июля. Об этом сообщает официальный сайт клуба 28 июля.

17-летнему российскому футболисту назначено консервативное лечение без операции.

«Сергей прошел дополнительные обследования как в самарских клиниках, так и в профильном НИИ Минздрава РФ в Санкт-Петербурге. После многочисленных консультаций с квалифицированными отечественными и зарубежными специалистами было принято решение назначить Сергею консервативное лечение без операции. Примерный срок реабилитации Пиняева составит около полутора месяцев. Начальный этап реабилитации Сергей Пиняев пройдет в ЦСМ ФМБА в Москве в течение двух недель. Спортивный этап реабилитации игрок будет Пиняеву назначено консервативное лечение проходить в расположении «Крыльев Советов», — приводит слова начальника медицинского штаба «Крыльев» Кюри Чачаева пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что 20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.