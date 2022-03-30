Круговой впервые в карьере признан игроком месяца в «Зените»

Защитник «Зенита» Данил Круговой признан лучшим игроком команды в марте.

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам опроса во «ВКонтакте» защитник набрал 61,87 процента голосов респондентов. Второе место занял Малком (22,47%), третье — Андрей Мостовой (5,58%).

В марте Круговой провел четыре матча за «Зенит», забил два мяча — в ворота «Уфы» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:1) — и сделал две результативные передачи.