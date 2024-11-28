Смолов: «Сперцян точно готов к переезду в европейский чемпионат»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов оценил вероятность перехода своего товарища по команде, полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцян точно готов к переезду в европейский чемпионат. Но здесь не всё зависит от него, а от «Краснодара». Эдуард на сегодня капитан и лидер, никто не будет отпускать его в Европу ради того, чтобы просто отпустить. Чтобы он проявил свои лучшие качества, на сегодня ему лучше подойдёт чемпионат Италии», — цитирует Смолова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 23 встречах за «Краснодар» во всех турнирах.