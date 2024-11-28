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Сегодня, 11:53

Агент Лельчук заявила, что первые ощутимые деньги получила через два года карьеры

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Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, сколько ей потребовалось времени, чтобы начать зарабатывать в новой профессии.

«В первый раз что-то заработала через несколько месяцев. Четко помню: это был трансфер Кирилла Суслова в «Луч». Но там были сущие копейки — процент от зарплаты, по-моему, 30 тыс. рублей в месяц. Я умудрялась на эти деньги как-то и поесть купить. Плюс потихоньку начали появляться молодые футболисты, расходы — взять те же бутсы. Но я как-то умудрялась. А ощутимая денежка — после трансфера Тила, конечно», — цитирует Лельчук «РБ Спорт».

По ее словам, это было спустя два года после начала карьеры.

«Взаимовыгодная (схема взаимодействия с клиентами. — Прим. «СЭ»). В случае с Сусловым это был процент от зарплаты. Классическая схема, ничего нового. Никаких подписных бонусов, это ФНЛ, там это в принципе редкое явление до сих пор», — добавила Лельчук.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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