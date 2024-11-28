Агент Лельчук заявила, что первые ощутимые деньги получила через два года карьеры

Футбольный агент Полина Лельчук рассказала, сколько ей потребовалось времени, чтобы начать зарабатывать в новой профессии.

«В первый раз что-то заработала через несколько месяцев. Четко помню: это был трансфер Кирилла Суслова в «Луч». Но там были сущие копейки — процент от зарплаты, по-моему, 30 тыс. рублей в месяц. Я умудрялась на эти деньги как-то и поесть купить. Плюс потихоньку начали появляться молодые футболисты, расходы — взять те же бутсы. Но я как-то умудрялась. А ощутимая денежка — после трансфера Тила, конечно», — цитирует Лельчук «РБ Спорт».

По ее словам, это было спустя два года после начала карьеры.

«Взаимовыгодная (схема взаимодействия с клиентами. — Прим. «СЭ»). В случае с Сусловым это был процент от зарплаты. Классическая схема, ничего нового. Никаких подписных бонусов, это ФНЛ, там это в принципе редкое явление до сих пор», — добавила Лельчук.