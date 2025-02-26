В «Спартак» не поступало предложений по трансферу Угальде этой зимой

«Спартак» не получал предложений по продаже костариканского нападающего Манфреда Угальде в зимнее трансферное окно, сообщил Metaratings.ru.

22-летний форвард выступает за красно-белых с января 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года. В 38 матчах в составе «Спартака» Угальде забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее агент костариканца Курт Морсинк сообщал, что ведет переговоры о трансфере футболиста с двумя итальянскими клубами.