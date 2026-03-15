Дзюба — о своем отмененном голе: «Когда человек в 40 лет так разгоняется, можно и засчитать»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба остался недоволен отменой своего гола после видеопросмотра в матче 21-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Игра прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. «Акрон» отыгрался на 85-й минуте благодаря голу Дзюбы. Эпизод с незасчитанным голом 37-летнего футболиста произошел на 63-й минуте.

«Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно. Очень красивый гол. Даже из «Ахмата» три-четыре человека сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился», — цитирует Дзюбу Metaratings.ru.

По мнению футболиста, арбитр мог добавить больше времени к матчу, учитывая затяжки со стороны соперника.

«Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Мне кажется, судья мог больше времени добавить, потому что игроки «Ахмата» очень много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали — он говорил «сейчас добавлю». И добавил пять минут», — добавил игрок.

Тольяттинская команда набрала 22 очка и поднялась на десятое место в таблице РПЛ, прервав серию из четырех поражений.

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