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«Наконец-то у нас есть игрок на позицию правого защитника». Тедеско — о Мозесе

14:20
Виктор Мозес. Фото AFP
Виктор Мозес. Фото AFP
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса. Сегодня ожидается приезд новичка в московский клуб.

«Знаю Мозеса очень хорошо. Он играл в больших клубах: «Челси», «Интере». Он отлично знает, как играть по схеме в три центральных защитника. Это качественный футболист. Очень рад, что наконец-то у нас есть игрок на позицию правого защитника.

В переговорах я не участвовал, это не моя компетенция, да и нет времени на это. Безусловно, кандидатуру Виктора мы обсуждали с руководителями, но не более того. Когда возник вариант с Мозесом, я сказал, что это отличная кандидатура, и он нам интересен. Вот и все», — сказал Тедеско на пресс-конференции. (Елена Григорьевская)

У Тедеско уточнили, может ли завтра Мозес выйти на поле. На что немецкий специалист ответил на русском: «Почему нет? Думаю, можно. Мозес может завтра сыграть».

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» на правах аренды. Сделка предусматривает опцию выкупа прав на 29-летнего нигерийца.

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