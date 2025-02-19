Источник: Саласар хочет получать в «Спартаке» 3 миллиона евро

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар хочет получать в «Спартаке» зарплату 3 миллиона евро без учета бонусов, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб намерен снизить запросы уругвайца до 2,5-2,7 миллиона евро без учета бонусов.

Саласар выступает за «Брагу» с июля 2023 года. На его счету 14 голов и 18 результативных передач в 70 матчах за португальский клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» начал переговоры с «Брагой» о трансфере Саласара, так как португальский клуб принял решение отозвать футболиста со сборов «Зенита» в ОАЭ, где он находился на протяжении недели. Причиной тому стало отсутствие финансовых гарантий от руководства сине-бело-голубых по оплате трансфера игрока.