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Наиль Измайлов: «Нельзя делать РПЛ закрытой лигой»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о возможном закрытии РПЛ на вылет и вход.

«Тема закрытия лиги обсуждается более 10 лет. Обсуждать можно, но тогда нарушается спортивный принцип соревнований. Вряд ли на это согласятся РПЛ и РФС. Для чего тогда создавалась нынешняя вертикаль футбола? В чем стимул ее существования? Да, есть пример американских закрытых лиг или КХЛ, но тогда клубам ниже рангом нужно создавать условия, чтобы они получали необходимое развитие.

Второй сезон Первая лига проводит в количестве 18 команд. Мы ушли от варианта с 20 командами, потому что так можно обеспечить недельный цикл. Это позволяет клубам подготовиться к формату РПЛ. Это тоже наша задача как лиги. Сейчас мы видим, что в РПЛ вышло три команды из Первой лиги, а вполне могло и четыре. Ротация между РПЛ и Первой лигой полезна. Это обновление крови. Поэтому РПЛ закрывать нельзя, а 18 команд — оптимальное количество для Первой лиги», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона в РПЛ из ФНЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо», а также «Акрон», который в переходных матчах обыграл «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nail-izmajlov-nel-zya-delat-rpl-zakry-toj-ligoj/
Первая лига
Наиль Измайлов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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