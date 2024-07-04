Наиль Измайлов: «Нельзя делать РПЛ закрытой лигой»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о возможном закрытии РПЛ на вылет и вход.

«Тема закрытия лиги обсуждается более 10 лет. Обсуждать можно, но тогда нарушается спортивный принцип соревнований. Вряд ли на это согласятся РПЛ и РФС. Для чего тогда создавалась нынешняя вертикаль футбола? В чем стимул ее существования? Да, есть пример американских закрытых лиг или КХЛ, но тогда клубам ниже рангом нужно создавать условия, чтобы они получали необходимое развитие.

Второй сезон Первая лига проводит в количестве 18 команд. Мы ушли от варианта с 20 командами, потому что так можно обеспечить недельный цикл. Это позволяет клубам подготовиться к формату РПЛ. Это тоже наша задача как лиги. Сейчас мы видим, что в РПЛ вышло три команды из Первой лиги, а вполне могло и четыре. Ротация между РПЛ и Первой лигой полезна. Это обновление крови. Поэтому РПЛ закрывать нельзя, а 18 команд — оптимальное количество для Первой лиги», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

По итогам прошлого сезона в РПЛ из ФНЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо», а также «Акрон», который в переходных матчах обыграл «Урал».