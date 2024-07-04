Наиль Измайлов: «Нельзя делать РПЛ закрытой лигой»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о возможном закрытии РПЛ на вылет и вход.
«Тема закрытия лиги обсуждается более 10 лет. Обсуждать можно, но тогда нарушается спортивный принцип соревнований. Вряд ли на это согласятся РПЛ и РФС. Для чего тогда создавалась нынешняя вертикаль футбола? В чем стимул ее существования? Да, есть пример американских закрытых лиг или КХЛ, но тогда клубам ниже рангом нужно создавать условия, чтобы они получали необходимое развитие.
Второй сезон Первая лига проводит в количестве 18 команд. Мы ушли от варианта с 20 командами, потому что так можно обеспечить недельный цикл. Это позволяет клубам подготовиться к формату РПЛ. Это тоже наша задача как лиги. Сейчас мы видим, что в РПЛ вышло три команды из Первой лиги, а вполне могло и четыре. Ротация между РПЛ и Первой лигой полезна. Это обновление крови. Поэтому РПЛ закрывать нельзя, а 18 команд — оптимальное количество для Первой лиги», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».
По итогам прошлого сезона в РПЛ из ФНЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо», а также «Акрон», который в переходных матчах обыграл «Урал».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -