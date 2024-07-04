Бушманов: «Сложно сказать, дадут ли Бальде шанс при Станковиче»
Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов сомневается, что нападающий красно-белых Кейта Бальде получил шанс при новом тренере.
«Бальде так и не удалось стать игроком основы, вроде бы неплохо начал, но потом он как будто бы исчез. Какие то качества у него есть, но в «Спартаке» почему-то ему заиграть не удалось. Сложно сказать, дадут ли ему шанс при Станковиче. Наверное, ему будут искать новый клуб», — цитирует «РБ Спорт» Бушманова.
В сезоне-2023/24 Кейта Бальде на правах аренды играл за «Эспаньол», где в 22 матчах во всех турнирах сделал 1 результативную передачу.
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|0
|0
|0
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|0
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|Локомотив
|0
|0
|0
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|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
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9
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10
|Ахмат
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|0
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11
|Факел
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|0
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|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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