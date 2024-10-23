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Нагорных: «Стажировка Мостового? «Локомотив» открыт, надо обсудить»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о возможной стажировке Александра Мостового в клубе

«У нас сейчас стажировки идут постоянно. Недавно я приезжал на базу, видел Диму Сычева на кромке поля, он как раз проходил стажировку. Надо обсудить, мы открыты и очень хотим, чтобы становилось больше российских тренеров, а для этого, конечно, нужно стажироваться», — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Позже гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут готовы принять Мостового на стажировку. В «Сельте» также не исключили прохождения экс-футболистом сборной России стажировки в клубе.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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