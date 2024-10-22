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Сегодня, 23:04

Пономарев считает, что значимость фигуры Акинфеева для России можно сравнить с Месси

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Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев высказался о популярности вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Фигура Акинфеева для России — это как Месси для Аргентины. По значимости это сопоставимые фигуры. Кроме Игоря, и посмотреть в этом плане не на кого. У него есть такая же народная любовь, как у Месси? Акинфеев — не выдающийся вратарь, но современный. Его уважают и любят в России, но не настолько, как Яшина», — цитирует Пономарева Legalbet.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он дебютировал за очновной состав клуба в 2003 году. На сегодняний день голкипер провел 779 матчей за армейцев. За сборную России вратарь отыграл 111 встреч.

Источник: Legalbet
Владимир Пономарев
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
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