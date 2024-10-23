Агент Тюкавина: «Косте прилично заехали по ноге, но вроде ничего серьезного»
Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о состоянии здоровья футболиста.
«Косте прилично заехали по ноге, но вроде ничего серьезного. К «Химкам» должен быть готов. Уже ближе к матчу тренерский штаб примет решение», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
В матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0) Тюкавин, уходя на замену, заметно прихрамывал. В текущем сезоне на его счету 5 мячей и 2 голевые передачи в 12 матчах.
Источник: РБ Спорт
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|26.10
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|
ЦСКА – Факел
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|26.10
|19:00
|
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|- : -
|27.10
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|27.10
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