Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после гостевого матча 30-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о состоянии вратаря Андрея Лунева. Голкипер выбыл из-за повреждения во встрече с «Ахматом» 11 июля.

— На данный момент точных сроков нет, — сказал Семак в комментарии после матча. — Сейчас идет первая фаза лечения. Наши доктора и физиотерапевты убирают воспалительный процесс в мышцах. Дальше — обследование, по итогам которого более детально и точно будем знать, на сколько выбыл Андрей. Чувствует себя неплохо. Надеюсь, ограничится месяцем. (Артем Агапов)