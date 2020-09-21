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«Надеюсь на лояльностью богов и судей». Талалаев — о матче с «Динамо»

18:55
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Сложно ли нам будет играть против раненного зверя? «Ахмат» в первую очередь отталкивается от себя. 18 ударов по воротам ЦСКА, 15 — по воротам «Сочи», а очки мы недобрали. Нужно брать свое, — сказал тренер «Ахмата» в эфире телеканала «Матч Премьер». — Есть статистика, что мои команды не забивают «Динамо»? Знаете, я учился в математической школе, и скажу вам: любые серии рано или поздно заканчиваются. Сегодня надеюсь на лояльность богов и судей».

Динамо — Ахмат

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